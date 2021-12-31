Terminal otoparklarının tavan ücreti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan

Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilen COVID-19 nedeniyle uygulanan

tedbirler sonucu kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları

ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği

yapmaya yetkili T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar

ile terminal alanı içindeki otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler

belirlendi.

25 dakikaya kadar ücretsiz olacak

Ticari ve özel otomobiller için 25 dakikaya kadar ücretsiz olacak terminal otoparkında, 1 saate

kadar kalacak otobüsler için 11,89 lira, özel otomobiller için 5,94 lira, ticari otomobiller için

ise 2,97 lira ödenecek. 12 saate kadar her saat için otobüslerden 2,97 lira, özel ve ticari

otomobillerden 1,49 lira ilave ücret alınacak.

12.00-24.00 arası her saat için otobüslerden 1,49 lira, otomobillerden 0,37 liranın alınacağı

otoparkta, 24 saat üstü her saat için otobüsler için 1,49 lira, otomobiller için 0,37 lira ödeme

yapılacak. Aylık abonman ücreti ise otobüsler için 118,89 lira, ticari ve özel otomobiller için

ise 59,44 lira olarak belirlendi.

KDV'nin dahil olduğu tavan ücret tarifeleri en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin

bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınarak

uygulanacak.

Buna göre, terminal işletmecileri nüfusu 100 bin ve altındaki yerlerde tavan ücretlerinin yüzde

40'ını, nüfusu 100 bin 1 ila 150 bin arasındaki yerlerde yüzde 45'ini, nüfusu 150 bin 1 ila 300

bin arasındaki yerlerde yüzde 50'sini, nüfusu 300 bin 1 ila 500 bin arasındaki yerlerde yüzde

55'ini, nüfusu 500 bin 1 ila 1 milyon arasındaki yerlerde yüzde 60'ını, nüfusu 1 milyon 1 ila 2

milyon arasındaki yerlerde yüzde 65'ini, nüfusu 2 milyon 1 ila 4 milyon arasındaki yerlerde yüzde

75'ini, nüfusu 4 milyon 1 ila 7 milyon arasındaki yerlerde yüzde 85'ini, nüfusu 7 milyon 1 ila 10

milyon arasındaki yerlerde yüzde 95'ini, nüfusu 10 milyon 1 ve üzerindeki yerlerde ise yüzde

100'ünü aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirleyecek.

Ek indirim yapılacak

Terminalin bulunduğu ilçenin il merkezine uzaklığının büyükşehir olan illerde 50 kilometreden

fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde belirlenen ücret tarifelerine

yüzde 25 ilave indirim yapılacak.

Uygulanacak ücret tarifeleri, tavan ücret tarifelerinden yüksek olan terminal işletmecileri,

Bakanlığa başvurarak en geç 1 hafta içinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak tebliğe uygun

ücret tarifelerini alacak ve uygulayacak.

Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve

otopark girişlerine asmak suretiyle ilan edecek.