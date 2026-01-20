Termometreler eksiyi gösterdi, çiftçi zirai don nöbetine başladı

Mersin'in bazı bölgelerinde hava sıcaklığının gece yarısından itibaren eksiyi görmesiyle birlikte üreticiler zirai dona karşı örtü altındaki ürünlerini korumak için soba yakarak önlem almaya başladı. Domates üretimi ile ön planda olan Erdemli ilçesinde 200 rakımda termometre eksi bir dereceyi görünce yakılan sobaların başında sabaha kadar nöbet tutuldu.

Türkiye'nin bir çok alanda olduğu gibi tarımda da önemli üretim merkezlerinden olan Mersin'de kış mevsiminde örtü altına üretim sürüyor. Sahil kıyısındaki ilçeler başta olmak üzere kent genelinde örtü altında domatesten salatalığa, çilekten muza kadar bir çok ürün yetiştiriliyor. Kış mevsimi nedeniyle hava durumunu yakından takip eden üreticiler ürünlerini soğuktan korumak için ise zaman zaman nöbet tutmak zorunda kalıyor. Meteorolojinin bugün için uyardığı soğuk hava ve zirai don nedeniyle termometreler sıfırı görmeden hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, sobaları yaktı sabaha kadar nöbet tuttu. Erdemli ilçesinde domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde de gece yarısından itibaren etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle seralarda sobalar yakılarak önlem alındı. Dışarısının eksi birleri gördüğü bugünde üreticiler, içerideki sıcaklığı 3 derecenin altına düşürmedi.

Üreticilerden Hatice Çelik, "Biz burada şuanda sebzelerimiz üşümesin diye sobalarımızı yakıyoruz. Domateslerimiz zarar görmesin diye sabaha kadar bekliyoruz. Ben evimizin yanındaki seralarımızdaki sobaları yakıyorum. Çocuklarımda Köşkerli civarındaki seraları yakıyor. Böylece birbirimize yardım ediyoruz" dedi.

"Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor"

Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç ise meteorolojinin uyarısıyla mahallesinde ele ele vererek zirai don nöbeti tutuklarını söyledi. Mahalle halkının yüzde 80'inin domates üreticiliği yaptığına değinen Koç, "Özellikle meteorolojinin bilgi vermesiyle örtü altı üreticilerimiz sabaha kadar zirai don nöbeti tutuyor. Sobaları yakmadığımız takdirde kalitelerimiz bozuluyor, zarar ediyoruz. Onun için çiftçilerimizle ayaktayız, nöbet tutuyoruz. Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor. Vatandaşımızın zirai donla ilgili zarar görmemesi için elimizden gelen desteği veriyoruz, uyarıyoruz kendilerini. Onlarda bilinçli çiftçi oldukları için sobalarını yakıp sabaha kadar nöbet tutuyorlar" diye konuştu.

Zirai don riskinin perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.