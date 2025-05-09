Terörle mücadele için harcanan parayla neler yapılabilirdi?

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını ve alınan kararların yakında açıklanacağını duyurdu.

Türkiye 41 yıllık terörle müacadelesinde ağır faturalar ödedi. Toplumsal maliyetlerin yanında terörle mücadelenin finansal bir faturası da oldu.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2023 yılı Ocak ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1984-2019 yılları arasında cari fiyatlarla terörün hesaplanabilir toplam maliyetinin 3 trilyon 722 milyar lira olduğunu kaydetmişti.

Terörle mücadele için ayrılan bütçeyle neler yapılabilirdi?

Eğer bu kaynak, terör belası olmasaydı toplumsal projelere ayrılabilirdi. Türkiye'de çok sayıda kalıcı yatırım, sosyal hizmet ve altyapı projesi gerçekleştirilebilirdi.

İşte 2023 yılına göre terörle mücadele için kullanılan kaynaklarla yapılabilecek projeler:

* 100 adet İstanbul 3’üncü köprüsü

* 100 adet ölçekli barajlar

* 100 bin km hızlı tren demiryolu

* 100 bin km yeni yol ve otoban

* 1000 adet hidroelektrik santrali,

* 1000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı,

* 1000 adet 1000 yataklı şehir hastanesi,

* 1000 adet 1000 yataklı hastane

* 1000 adet 1000 kişilik kütüphane

* 1000 adet 24 derslikli okul

* 1,24 milyon öğretmenin 10 yıllık maaşı

* 3,1 milyon sosyal konut

* Türkiye'nin tüm elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayacak yatırımlar

* 744 bin binanın kentsel dönüşümü

* 372 bin adet kreş veya çocuk gelişim merkezi