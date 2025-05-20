Terörsüz Türkiye hedefinin ilk müjdesi ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi mi olacak?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, çalışma hayatı gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefinin ilk göstergesinin ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi olacağını belirten Karakaş, "Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Her ay 2 bin 773 TL civarında destek verilecek"

İsa Karakaş, yapılacak düzenlemeyle ev hanımlarına her ay 2 bin TL'den fazla destek verileceğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar. Ancak aylık ödeme 8 bin 321 lira olduğu için ev hanımları bunu ödemekte zorlanacaklardır. Yapılacak olan düzenlemeyle birlikte kadınlara her ay 2 bin 773 lira civarında bir destek verilecektir. Dolayısıyla ev hanımları 8 bin 321 lira yerine 5 bin 547 lira prim ödeyeceklerdir. Dolayısıyla bu son derece önemli bir avantaj."

"1080 gün ilave prim hakkı kazanacaklar"

Karakaş, ev hanımlarının ödedikleri primlerin hem emekliliğe sayılacağını hem de özel hastaneler dahil tüm sağlık imkanlarından faydalanma fırsatı sunacağını hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev hanımları ayrıca 4 bin 320 prim ödemeleri halinde eğer ki 90 gün oranında yıpranma verilirse ki engelli çocuğu olan kadınlara da 90 gün yıpranma verildiği için tüm beklentimiz kadınlara her bir yıl için 90 gün oranında bir yıpranma verilmesi yönündedir.

Bu bağlamda ev hanımlarının 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde 1080 gün ilave prim hakkı kazanacaklar. Yani ev hanımı 360 gün prim ödemesine karşın bu 360 gün prim bir yıl için 450 gün sayılacak ve dolayısıyla 5 bin 400 günü primi doldukları zaman aynı zamanda yaş haddinden de 3 yıla yakın bir indirimle daha erken emeklilikleri söz konusu olacak."

"3600 ek gösterge ilerleyen süreçte yürürlüğe girebilir"

İsa Karakaş, yaklaşık 480 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin ilerleyen süreçte yürürlüğe girmesini beklediklerini de söyleyerek, "Ekonominin rayına oturmasıyla birlikte ve terör belasının da kazasız belasız atlatılmasıyla birlikte hiç şüphesiz 480 bin memurumuz ve memur emeklerimize 3600 ek göstergeyle ilgili vaadin ifa edileceğini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin ise Karakaş, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında çok sayıda çalışma yapıldığını belirterek, "Bu çalışmanın 2027'li yılların başında olacağını söyleyebiliriz" dedi.

"Diyarbakır'ın cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz"

Karakaş, terörsüz Türkiye hedefi ile istihdam alanında doğu illerinde yatırımların olduğunu aktararak, "Terörsüz Türkiye'yle birlikte özellikle Diyarbakır'ın cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz istihdam ve yatırım açısından. Devletimiz daha önceden lokal bazda vermiş olduğu çok yüksek teşvikleri özellikle geri kalmış illere yönelik maalesef terör belası yüzünden. Başta Diyarbakır olmak üzere bütün doğu illerimizde gereken yatırımlar yapılamadı" ifadelerini kullandı.

Emeklilere zam oranı tahmini

Emeklilere temmuz ayında yapılacak zam oranına ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, "Halihazırda SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, banka ve oda borsa emeklilerinin temmuz ayı emekli aylığı beklentimiz mevcut enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman en az yüzde 16,5 maksimum yüzde 18 civarında olacağını söyleyebiliriz.

Memur emeklerimizin ve memurlarımızın durumunun son derece farklı olduğunu söyleyebiliriz. Keza toplu sözleşme faktörü söz konusu olduğu için bunların da en az yüzde 15,5 ile yüzde 17,5 arasında bir güncelleme alacaklarını söyleyebiliriz."