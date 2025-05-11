'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayicilere yaradı: 10 bin kişi istihdam edilecek

Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL’lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi’nde hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve bin 200 ticari iş yeri yer alıyor.

10 bin kişiye istihdam

Hummalı çalışmaların devam ettiği 60 blokun bir yıl içinde tamamlanıp ilk etapta 2 bin kişinin istihdamı sağlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Karacadağ eteklerinde devasa bir sanayi kurduklarını, sanayinin içerisinde geri dönüşüm tesisleri, oteller, hastane, iş yerleri ve imalat yapacakları yerler olacağını söyledi.

'Bu süreçten sonra inanılmaz talepler oldu'

Çubuk, yaklaşık 1 sene önce başlanılan projenin yüzde 10’nun bittiğini söyleyerek, "Bu süreçten sonra inanılmaz talepler oldu. Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özelikle bu barışa katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu projemize inanılmaz talepler var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok güzel talepler var. Artık bu bölgede kavga, dövüş istemiyoruz. Kardeşlik, beraberlik, güzellikler istiyoruz" dedi.

Bölgede ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Çubuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bin dönüm arazi üzerinde sanayi kuruyoruz. Burada kadınlarımız için yer ayırdık. Onlara da iş imkanı sunacağız. Deprem konutları hemen yanı başımızda. Bu konutlarda yaşayan insanlara iş lazım. Biz de bunun için seferber olduk. Bu bölgede en az 10 bin insanın çalışabileceği bir alan kurduk. Bu barış havası bölgemizde, Diyarbakır’ımızda inşallah daha güzel havalar estirecek. Herkesi buraya yatırıma bekliyorum. Şu anda da ciddi talepler var."