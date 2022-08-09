Tersaneler dümeni GES yatırımlarına kırdı

Barış SEDEF/İSTANBUL

Artan enerji maliyetleri reel sektörde faaliyet gösteren birçok oyuncuyu yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltti. Son iki yıllık süreçte bu hususta başı çeken sektörlerin başında gemi inşa sanayisi geliyor. Pek çok sektörde olduğu gibi tersanelerde de yoğun bir rekabet yaşandığını kaydeden Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, rekabetçi bir fiyat politikası ve enerjide arz güvenliği ile üretimin sürdürülebilirliği açısından da artık GES’lere olan yönelimin kaçınılmaz bir sonuç olduğunu söyledi. “Elektrik arzında problem yaşandığında hemen hemen tüm sektörler kilitleniyor” diyen Demirdağ şöyle devam etti, “Özellikle pandemi sürecinde de gördük ki;. Enerji tedarikini güneşe kaydıran sektörlerin sayısı her geçen gün daha da fazla artacak ve bunu hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Dünya her geçen gün daha da fazla kirleniyor iken tüm sektörlerin temiz enerji kaynaklarına yönelmesi zaten kritik. Kaldı ki elektrik tek başına bir emtia değil. Elektrik artık karbon ayak iziyle beraber devam eden bir emtia. Tüketilen elektriğin karbon ayak izi ekstra bir maliyet getirecek. Diğer taraftan üretilen enerjinin karbon ayak izi olmaması ve karbon kredisi alabilmesi ise bir gelir getirecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sektör bağımsız tüm enerji kaynaklarının yeşil enerjiye dönüştürüleceğini öngörüyoruz.”

“Tersane olarak da yenilenebilir enerjiye yatırım yaptık”

Firma olarak çatılara GES panelleri kurduklarını dile getiren Tersan Tersanesi İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı Elif Şahin de, “Çatılarımızda 8 binin üzerinde güneş paneli var. Bu rakamı artırmayı planlıyoruz, yaz döneminde olduğumuz için şu anda kendi enerjimizin yüzde 50’sini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Bu oran kış döneminde yüzde 30’lara kadar düşebiliyor. Sonuç itibarı ile yeşil enerji sağlayan gemiler üretiyoruz, bu doğrultuda bizim de yeşil enerji kullanmamız son derece kıymetli” dedi.

Güneş paneli ve şarj ünitesi yatırımını gündeme aldı

Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ali Gürün, Sanmar’ın Yalova, Altınova’daki tersanesinde güneş panelli enerji yatırım kararı da aldığını duyurdu. Böylece tersanede enerjinin büyük bir kısmı güneşten sağlanmış olacak. Gürün, önümüzdeki ay devreye girecek olan solar panelli elektrik üretimi ile inşa ettikleri elektrikli römorkörlerin test süresi boyunca şarjını bu güneş enerjisi ile sağlayacaklarını söyledi. Ali Gürün, “Bu hem teknolojik açıdan bir tecrübe hem de ülkemizin bu konudaki yüksek teknolojili gemi inşasındaki prestijini artıracak” dedi.

Cemre Tersanesi çevreci yatırımlara yöneldi

Yalova, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi, gemi inşa projelerinde çevre dostu projelere imza atarken, kendi tesislerinde de odağına çevreyi aldı. Cemre Tersanesi olarak ilk kuruldukları günden bu yana her zaman yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Cemre Tersanesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kavala, “Çünkü biz ilk kurulduğumuz zamanlardan bu yana tersanemize yaptığımız yatırımların olumlu etkilerini hep gördük” dedi. Tersane olarak son zamanlarda yaptıkları yatırımlardan bahseden Kavala, “Tersanemiz I-REC sertifikalı yüzde 100 temiz elektrik enerjisi kullanmaya başladı. Çevre kapsamında tersanemizdeki araçlar da yavaş yavaş elektrikli araçlar ile değiştiriliyor. Buna ek olarak yeni bir temiz enerji çalışması daha başlattık. Tersanede kapalı alan çatılarına uygulanacak GES sistemi için fizibilite çalışmaları tamamlandı ve başvurumuzu yaptık, onay akabinde uygulamaya da geçeceğiz” ifadelerini kullandı.