Tescilli Akkuş şeker fasulyesi hasat edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir üreticinin bahçesinde düzenlenen törende, ürünü üretmek kadar satmanın ve dağıtımının da önemli olduğunu söyledi.

Akkuş şeker fasulyesiyle ilgili belediyenin ORTAR AŞ vasıtasıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Güler, "Akkuş şeker fasulyesinin bütün özelliklerini tespit ettik. Üretimi artırmak için özel çalışma yaptık. Paketledik ve şu an zincir mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye'de 900 mağazada Akkuş şeker fasulyesi satılıyor. Ayrıca yine bu zincir mağazada organik Ordu yumurtası satılıyor." dedi.

Güler, şimdiki hedeflerinin Akkuş şeker fasulyesinin Avrupa'ya ihracatını yapmak ve pazar ağını daha da genişletmek olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu yıl 600 ton rekolte beklenen Akkuş şeker fasulyesinde üretimi artırmak için sulama projemiz var. Bu sulama projemizi de tamamladığımız zaman ilk hedefimiz rekolteyi 1000 tona çıkarmak, daha sonra 2 bin ton yapmak olacaktır. Bu vesileyle Akkuş şeker fasulyesinin hasat sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından Güler, beraberindeki protokol üyeleri ile bahçede Akkuş şeker fasulyesinin hasadını yaptı.