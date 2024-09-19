Tescilli Cerrah fasülyesinin hasadı başladı! Kalorisi az, vitamini bol

İnegöl’ün coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Cerrah fasülyesinin yeni sezon hasadı başladı. İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 800 dekarlık alana ekilen ürünün hasadını kolaylaştırmak için çiftçilere ücretsiz hasat makinesi de temin etti.

İHA'nın haberine göre; tarlada hasata katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bunu pandemiyle beraber hepimiz yaşadık ve hissettik. Üretiyor olabilmemiz, kendi kendimize yetebiliyor olmamız çok önemli." diye konuştu.

Kalorisi düşük, vitamini yüksek

Cerrah kuru fasulyesinin kendine has özellikleriyle nam yaptığı söyleyen Başkan Taban, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kalorisi düşük, vitamini yüksek. Sindirim sistemine yardımcı bir ürün. A vitamini yüksek, içinde bulunan antioksidanlarla yaşlanmayı yavaşlatan, göz sağlığına fayda sağlayan bir ürün. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındıran, bedenin güçlü kalmasını sağlayan bir ürün aynı zamanda. Kalp ritmini ve kan basıncını da düzenleyici bir özelliğe sahip. Fasulye yemeği bilindiği gibi bir gün önceden ıslatılıp pişirilir. Cerrah kuru fasulyesi ise hemen ocağa konup pişirilebilme özelliğine sahip. Biz bu ürünün geliştirilmesini ve tanıtılmasını arzu ettik. Üretim artsın istedik. Burada sağ olsun çiftçilerimizin büyük gayreti oldu. İnegöl Belediyesi olarak kuru fasulye üretimine katkı sunmak adına bir hasat makinesi aldık. Çiftçimiz zor olan hasadını kolay kılsın istedik. Bu makineyle fasulye kabuğundan ayrılmış oluyor. Bereketli hasatlar diliyorum.”