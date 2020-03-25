TESFED, #EvdeKal Kupası başlatıyor

25 Mart 2020

Selenay YAĞCI

TESFED ve Papara işbirliğiyle, herkese açık olarak düzenlenen Kupanın ilk Şampiyonası, 27 Mart Cuma günü başlıyor. Şampiyonalar, 4 hafta boyunca devam edecek. Ardından Kupanın galibi, finale kalan 8 oyuncunun yine 'evde kalarak' online mücadelesi sonucu belirlenecek.

Herkese açık olarak yapılacak 50 bin TL ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası için kayıtlar açıldı. Ödül havuzuna ek olarak, şampiyonalarda galibiyet alan her oyuncu Papara üzerinden 5 TL kazanacak. 4 hafta boyunca gerçekleşecek online karşılaşmalarda katılımcılar, FIFA 20’de şampiyon olmak için yarışacak. Toplam 4 şampiyonanın gerçekleşeceği kupada, 1. Şampiyonanın turnuvası 27 Mart Cuma başlayacak. Her hafta yarı finallerden itibaren TESFED kanallarından canlı yayınlanacak maçlar, PlayStation 4 üzerinden FUT modunda gerçekleşecek.

Kendisinin de kayıt olduğunu söyleyen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Mevcut durum sebebi ile bütün spor branşlarının sekteye uğradığı bu günlerde, sporun dijitalleşmesi olarak nitelendirdiğimiz espor varlığını arttırarak sürdürüyor. Sadece 1 saatte Tesfed Türkiye Kupası'ndaki başvuru sayımızı geçtik. Herkesi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Finalleri 24-25 Nisan’da yapılacak olan TESFED #EvdeKal Kupası’nın ilk şampiyona detayları ve ödül dağılımı şu şekilde:

1. Şampiyona

· Kayıt tarihleri: 24-27 Mart

· Kayıt bitiş: 27 Mart Cuma 17.00

· Turnuva başlangıcı: 27 Mart Cuma 18.00

Turnuvada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri 3 maç üzerinden, final ise 5 maç üzerinden oynanacak.

Haftalık ödül havuzu

· Birinci: 3.500 TL ve finallere katılım

· İkinci: 1.500 TL ve finallere katılım

Büyük Final ödül havuzu

· Birinci: 15.000 TL

· İkinci: 7.500 TL

· Üçüncü: 5.000 TL

· Dördüncü: 2.500 TL