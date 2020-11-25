TESK, 23 banka ve 30 finans kuruluşuyla protokol imzaladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 23 banka ve 30 finans kuruluşu ile protokol imzalayarak borcunun 24 ay vade ile yeniden yapılandırılmasına imkan sağladı.

Protokole ilişkin açıklama yapan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırmada en uzun vadenin 24 ay olacağını belirtirken, en fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem olabileceğini kaydetti. Faiz oranının esnafın talebine göre sabit veya değişken olabileceğini söyleyen Palandöken, yapılandırılan tutarın yüzde 1’ine kadar komisyon alınabileceğini vurguladı.

Yapılandırmaların TL bazında gerçekleştirileceğini dile getiren Palandöken, “Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10’unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek. Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı geçemeyecek.” dedi.

Birden fazla banka veya finans kurumuna borcu olanların yapılandırma için en fazla borcu olan kuruma başvuracağının altını çizen Palandöken, “ En fazla borç bulunan banka veya finans kuruluşunun başvuruyu kabul etmemesi halinde borç tutarı açısından ikinci sıradaki banka veya finans kuruluşuna başvuru yapılabilecek, 3 banka veya finans kuruluşundan 2’sinin başvuruyu kabul etmemesi halinde yapılandırma yapılamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımızın, yapılandırma başvurusundan önce herhangi bir banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü alınmış olması, İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması, şeklinde kararlar alınmış olması, yeniden yapılandırma başvurusu yapmaya engel değildir. Başvuru yapılan banka veya finans kuruluşu, söz konusu işlemlerden feragat edebilir veya başvuruyu kabul etmeyebilir.” diye konuştu.