TESK: Alkol tüketenler esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, her yıl belirli zamanlarda ülkenin çeşitli illerinden sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin haberlerinin daha sık duyulduğuna dikkati çekti.

"Sahtekarların" yeni yıla girerken metil alkolden ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürdüğünü vurgulayan Palandöken, "Orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde bu zehirleri satıyorlar. Sahte içkilerin üretimi yılbaşı yaklaşırken artıyor. Buna bağlı olarak maalesef ölüm haberleri de artıyor. Artık bu insan canına kast eden sahte alkol üreticilerine fırsat verilmemeli. Vatandaşımız esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli. Artık vatandaşlarımızın bu oyunlara gelmemesi, bu fırsatçıları tercih etmemesi lazım. Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçiriyor fakat talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. İnsan canı bu kadar kıymetsiz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sahte içkinin sağlığa zararına ek olarak devleti de büyük vergi kaybına uğrattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belirli firmalar haricinde etil alkolün satışı tamamen yasaklanmasına rağmen birçok e-ticaret sitesinde, sosyal medya uygulamalarında bunun satışı yapılmaya devam ediyor. Bu ölüm tacirleri vatandaşın canına kast ederken aynı zamanda devleti de milyarlarca lira vergi kaybına uğratıyor. Öyle ki 2015 yılından bugüne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var."