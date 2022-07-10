TESK: Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme yapılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur’lu esnaf ile çiftçilerin emekli aylıklarına ilişkin açıklamasında, Bağ-Kur'lu esnafın en fazla prim gün sayısıyla en düşük emekli aylığını aldığını, Bağ-Kur emekli aylıklarında memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi bir iyileştirme yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bağ-Kur emekli aylıklarının mevcut koşullarda çok düşük kaldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: "SSK'lı çalışanlar 7200 prim gün sayısıyla emekli olurken Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim gün sayısını doldurmak zorunda. Esnafımız hafta sonu demeden, bayram seyran demeden çalışmasına rağmen en düşük emekli aylığını alıyor. Yapılan son düzenlemeyle asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılırken memurlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 bin 500 liradan başlayan Bağ-Kur'lu çalışanların emekli aylıkları çok düşük. Toplumda en çok çalışan kesim olan, dükkanındaki ürünleri satarak geçimini sağlayan Bağ-Kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı. Sosyal güvenlikteki norm birliğine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine göre emekli aylıkları da eşitlenmeli. En uzun prim gün sayısını ödeyen Bağ-Kur'luların en düşük emekli aylığını alması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı.”