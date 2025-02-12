TESK Başkanı Palandöken: 14 Şubat Sevgililer Günü umutla bekleniyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde esnaf ve sanatkarın beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Palandöken, "Biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer Günü insanlar annelerine, babalarına, sevdiklerine veya yakınlarına hediye almak istiyorlar. Bu zaman diliminde en dikkat edilmesi gereken şey, merdiven altı ve fason üretimler. Aynı şekilde pahalı olmasa bile değerli, kullanılabilir eşyalar veya yiyecek içecek maddelerindeki çiçek ve benzeri unsurların fiyatlarında tabii ki enflasyonla birlikte bir yükselme var. Vatandaşlar bu özel günleri, özellikle ardından Anneler Günü, Babalar Günü gibi günleri ve bayramları, esnaf ve sanatkarın beklentilerinin yüksek olduğu zamanlar olarak değerlendiriyorlar. Çünkü bu tarz özel günler züccaciyeden çiçekçiye, hatta seyahatlerde taksi kullanımına kadar 415 mesleği ilgilendiriyor" dedi.

"Sevgililer Günü'nde satışlar ortalama yüzde 30-35 artıyor"

Palandöken, sevdiğini mutlu etmek isteyenler için çiçekçiden kuyumcuya, konfeksiyoncudan züccaciyeye kadar esnafta her bütçeye ve zevke uygun yüzlerce çeşit hediye olduğunu ve satışların yüzde 30-35 arttığını belirtti.

Palandöken, "Çok az bir zaman kaldı ve insanlar yavaş yavaş vitrinlerde gördükleri veya yakınlarına alacakları hediyelerin bütçesini ayarlamaya başladılar. Biz herkesin bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte yakınlarına alacakları hediyelerin fiyatlarını analiz ederken güvenilir kaynakları tercih etmek önemlidir. Tabii ki internet satışlarının artmasıyla birlikte ürünlerin varlığı ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bu güzel günü kutlarken hüsrana uğramamak için önceden tanıdığınız veya güvendiğiniz kişilerden alışveriş yapmak veya kaliteli bir hediye seçmek her zaman önemlidir. Hediyeleşmenin ne kadar güzel bir durum olduğunu ve sevdiklerini mutlu etmenin değerini bu özel günde herkesin bilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.