TESK Başkanı Palandöken: Bağ-Kur prim gün sayısı 7.200’e indirilmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur’luların 9 bin prim günüyle emekli olmasının haksızlık olduğunu belirterek, gün sayısının 7.200’e indirilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kurulma amacının norm birliği olduğunu hatırlatarak, “SSK işçiler için, Emekli Sandığı memurlar için kuruldu. Bağ-Kur ise kendi primini cebinden ödeyen esnaflar ve serbest meslek sahipleri için oluşturuldu. Ancak esnaf, pandemi, ekonomik kriz ve depremler sonrası büyük bir yükün altına girdi” dedi.

“Norm birliğinde eksiklik var”

Prim gün sayısındaki adaletsizliğe dikkat çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

“EYT düzenlemesiyle yanında çalışan işçiler 7.200 günden emekli oldu. Ama işveren, yani Bağ-Kur’lu, 9.000 günden emekli olabiliyor. Bu bir hakkaniyetsizliktir. Cumhurbaşkanımız da seçim döneminde bu soruna işaret etmişti. Prim gün sayısının 9 binden 7.200’e indirilmesi gerekiyor. Sayın Bakan’ın açıklamaları da bu yönde. Gerçekten sevindirici.”

“Esnafın mağduriyeti giderilecek, devletin kazancı artacak”

Palandöken, düzenlemenin Meclis açılır açılmaz gündeme alınması gerektiğini belirterek, “2026 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor. Böylece hem esnafın mağduriyeti giderilecek hem de devletin kazancı artacak. Yoksa adil olmayan bir uygulama devam edecek. Yanınızdaki çalışan emekli olurken siz işveren olarak emekli olamıyorsunuz. Bu mağduriyetin giderilmesi sosyal güvenlikte norm birliğini sağlayacak” ifadelerini kullandı.