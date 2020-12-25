TESK Başkanı Palandöken: "Bankalar EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, COVID-19 salgını döneminde çalışma süresi kısalan bankalara "ellerini taşın altına koyma" çağrısında bulundu.

Vatandaşların kısıtlamalardan dolayı banka işlemlerinin çoğunu internet üzerinden yaptığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İnsanlar işlemlerini daha çok kendisi yapıyor fakat buna rağmen EFT ve havale ücreti de halen alınıyor. Bankalar, herkesin artık kuruşların dahi hesabın yaptığı bu dönemde elini taşın altına koyarak, işlem ücretlerinden feragat etmeli. Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli."

Bankaların çalışma saatlerinin azaldığına ve internet işlemlerinin arttığına dikkati çeken Palandöken, “Hafta içi en çok ziyaret edilen kurumların başında gelen bankalar, her ayı ve yılı bir önceki döneme göre iyi kapatan, ülkede veya ekonomide yaşanan hiçbir olumsuz durumdan olumsuz olarak etkilenmeyen kurumlar. Bununla birlikte zaten yıllara göre personel ve şube sayıları azalırken, pandemi döneminde çalışma saatleri de azaltıldı. Dolayısıyla hem kalabalığa girmek istemeyenler hem de kapanış saatine yetişemeyenlerle birlikte internet bankacılığının kullanımı da arttı. Öyle ki mart ayında internet bankacılığı kullanan kişi sayısı 69 milyon iken bu sayı 6 ay sonunda 72,5 milyon kişiye çıktı” diye konuştu.

“Bankalar EFT ve havale ücreti almaktan vazgeçmeli”

Vatandaşın EFT, havale gibi birçok işlemi kendisinin yaptığını vurgulayan Palandöken, “İnternet bankacılığı kullanımının bu kadar artmış olmasıyla birlikte, pandemi döneminde işini kaybeden, kısa çalışma ödeneği ve diğer verilen destekler ile geçinmeye çalışan, işçi, emekli, esnaf ya da öğrenci gibi birçok farklı ekonomik durumda kişi var. Dolayısıyla kuruşların dahi önemli olduğu bu dönemde, bankaların yükü azalırken halen vatandaştan EFT veya havale ücreti alınmamalı. Artık bankalar elini taşın altına koyarak bu işlem ücretlerinden ya tamamen vazgeçmeli ya da belirli bir limit gönderimine kadar hiçbir ücret almamalı” şeklinde belirtti.