TESK Başkanı Palandöken: Destekler zaman kaybedilmeden yatırılmalı

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve bu dönem için ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılmasını içeren kanun teklifini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kanun teklifinin en kısa sürede hayata geçmesini ve ödemelerin bir an önce başlamasını dilediklerini vurguladı.

Yiyecek içecek hizmeti sektöründeki esnafın 2 aylık süreçte ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarına 1500 lira nakdi yardım ödenmesini ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasını olumlu bulduğunu belirten Palandöken, "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor. Esnafımız tedbirlere uymak istiyor fakat para kazanamamak, çalışanın maaşını ödeyememek virüsten daha çok korkutuyor. Bu yüzden destekler zaman kaybetmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli. Bu sektör dışında kalan kahveci, servisçi, kantinci gibi birçok esnaf var. Aynı sorunları yaşıyorlar, aynı zor günlerden geçiyorlar, kazançları hiç olmuyor. Bu sektör dışında olup aynı zorluklardan geçen esnafımıza da destek verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.