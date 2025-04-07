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TESK Başkanı Palandöken: Enflasyonu düşürmenin yolu Perakende Yasası’ndan geçer

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonu düşürebilmek için Perakende Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Esnafın kendi maharetiyle ürettiği veya el zanaatlarıyla hazırladığı ürünleri satmasında bir sıkıntı yok. Sorun, güçlerin farklılığında” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sa­natkârları Konfe­derasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa­landöken, enflasyonu düşür­menin yolunun Perakende Yasası olduğunu belirterek, zaman kaybetmeden güncel­lenmesini istedi.

Kuralsızlık­tan kaynaklanan haksız reka­betin enflasyonu tetikleyen en önemli unsur olduğunu ifade eden Palandöken, “Ta­bii ki, piyasada rekabet ede­cek aktör sayısı azaldıkça fi­yatlar yükselir veya tekelci bir zihniyetle mal stoklana­rak, bu ürünlerin piyasaya arz edilme maliyetleri hesapla­nıp ona göre sunulabilir. Her­kesin şikayeti var ama soru­nun çözümünde en önemli et­ken kuralların konması. Yani perakende sektörünü düzen­leyen yasada eksikliklerin gi­derilmesi gerekiyor.

Dünya nasıl yapıyorsa biz de öyle ya­pacağız. Dünya, haftanın be­lirli bir gününü tatil ilan et­miş ve açılış kapanış saatleri belirlemiş. Biz yıllardır bunu söylüyoruz ama kanun her yıl aynı kalıyor, değişiklik bir türlü gerçekleşmiyor. Pera­kende yasasının çıkarılma­ması, enflasyonla mücadele­de en önemli araç olmasına rağmen gündemin arka sıra­larında kalıyor gibi görünü­yor” dedi.

“Denetime kaynağından başlanılmalı”

Enflasyonu düşürebilmek için Perakende Yasası’nın bir an önce güncellenmesi gerek­tiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas­yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarın sıkıntısı kural­sızlıkta. Yoksa rekabet ede­cek, kendi maharetiyle üret­tiği veya el zanaatlarıyla ha­zırladığı ürünleri satmasında bir sıkıntı yok.

Sorun, güçle­rin farklılığında. Aynı şekil­de, esnaf ve sanatkarın önü­nün açılmasıyla ülkemizde yaklaşık 3 milyon esnafın ge­çim kaynağı olan haksız reka­betin önlenmesi için kural­lar konmalı. Bu şekilde ancak enflasyon düşürülebilir.

Aksi takdirde mevcut yasalardaki eksiklikler giderilmeden fi­yatları kontrol altına almak, sadece üç beş iş yerinin de­netimiyle veya fiyat artışları­nın onlar tarafından yapıldı­ğı imajını vermekle mümkün olmaz. Yapılan denetimler­de kaynağından başlanma­lı, fiyat analizlerinde raftaki sürelerinin maliyetlerini ar­tırdığını varsaymak gerekir” şeklinde konuştu.

“Fiyatlara ne ölçüde yansıdığı önemli”

Temel gıda maddeleri gibi zorunlu tüketim mallarının da çok önemli olduğunu be­lirten Palandöken şöyle de­vam etti: “Örneğin, kil ile tuz­la çamaşır veya bulaşık yıka­mak mümkün değil. En çok fiyat artışlarına maruz kalan ev hanımlarının temizlik­te kullandığı malzemelerin kimyasal içeriklerini incele­mek gerekiyor.

Rekabetin ku­rallarının konması için pera­kende yasasındaki eksiklik­lerin giderilmesi şart. Aksi halde yazılan cezaların tek­rar vatandaşlardan çıkabile­ceği varsayılıyor. Bu neden­le herkesin Ahilik kültürü ve geleneği içinde kazanç sağla­ması gereken bir şeydir.

Aksi takdirde denetimler, ürünler tükendikten ve piyasaya arz edildikten sonra pek bir işe yaramayacaktır. Maliye, Ti­caret ve Tarım Bakanlığı za­ten denetim yapıyor. Perso­nel sayısı ve yapılan işlerin fiyatların düşmesine ne ka­dar katkı sağladığını görmek önemlidir. Gerçekten yapıl­ması gereken, yola çıkmadan önce tedbir almakla ilgilidir.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL