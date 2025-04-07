TESK Başkanı Palandöken: Enflasyonu düşürmenin yolu Perakende Yasası’ndan geçer

Türkiye Esnaf ve Sa­natkârları Konfe­derasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa­landöken, enflasyonu düşür­menin yolunun Perakende Yasası olduğunu belirterek, zaman kaybetmeden güncel­lenmesini istedi.

Kuralsızlık­tan kaynaklanan haksız reka­betin enflasyonu tetikleyen en önemli unsur olduğunu ifade eden Palandöken, “Ta­bii ki, piyasada rekabet ede­cek aktör sayısı azaldıkça fi­yatlar yükselir veya tekelci bir zihniyetle mal stoklana­rak, bu ürünlerin piyasaya arz edilme maliyetleri hesapla­nıp ona göre sunulabilir. Her­kesin şikayeti var ama soru­nun çözümünde en önemli et­ken kuralların konması. Yani perakende sektörünü düzen­leyen yasada eksikliklerin gi­derilmesi gerekiyor.

Dünya nasıl yapıyorsa biz de öyle ya­pacağız. Dünya, haftanın be­lirli bir gününü tatil ilan et­miş ve açılış kapanış saatleri belirlemiş. Biz yıllardır bunu söylüyoruz ama kanun her yıl aynı kalıyor, değişiklik bir türlü gerçekleşmiyor. Pera­kende yasasının çıkarılma­ması, enflasyonla mücadele­de en önemli araç olmasına rağmen gündemin arka sıra­larında kalıyor gibi görünü­yor” dedi.

“Denetime kaynağından başlanılmalı”

Enflasyonu düşürebilmek için Perakende Yasası’nın bir an önce güncellenmesi gerek­tiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas­yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarın sıkıntısı kural­sızlıkta. Yoksa rekabet ede­cek, kendi maharetiyle üret­tiği veya el zanaatlarıyla ha­zırladığı ürünleri satmasında bir sıkıntı yok.

Sorun, güçle­rin farklılığında. Aynı şekil­de, esnaf ve sanatkarın önü­nün açılmasıyla ülkemizde yaklaşık 3 milyon esnafın ge­çim kaynağı olan haksız reka­betin önlenmesi için kural­lar konmalı. Bu şekilde ancak enflasyon düşürülebilir.

Aksi takdirde mevcut yasalardaki eksiklikler giderilmeden fi­yatları kontrol altına almak, sadece üç beş iş yerinin de­netimiyle veya fiyat artışları­nın onlar tarafından yapıldı­ğı imajını vermekle mümkün olmaz. Yapılan denetimler­de kaynağından başlanma­lı, fiyat analizlerinde raftaki sürelerinin maliyetlerini ar­tırdığını varsaymak gerekir” şeklinde konuştu.

“Fiyatlara ne ölçüde yansıdığı önemli”

Temel gıda maddeleri gibi zorunlu tüketim mallarının da çok önemli olduğunu be­lirten Palandöken şöyle de­vam etti: “Örneğin, kil ile tuz­la çamaşır veya bulaşık yıka­mak mümkün değil. En çok fiyat artışlarına maruz kalan ev hanımlarının temizlik­te kullandığı malzemelerin kimyasal içeriklerini incele­mek gerekiyor.

Rekabetin ku­rallarının konması için pera­kende yasasındaki eksiklik­lerin giderilmesi şart. Aksi halde yazılan cezaların tek­rar vatandaşlardan çıkabile­ceği varsayılıyor. Bu neden­le herkesin Ahilik kültürü ve geleneği içinde kazanç sağla­ması gereken bir şeydir.

Aksi takdirde denetimler, ürünler tükendikten ve piyasaya arz edildikten sonra pek bir işe yaramayacaktır. Maliye, Ti­caret ve Tarım Bakanlığı za­ten denetim yapıyor. Perso­nel sayısı ve yapılan işlerin fiyatların düşmesine ne ka­dar katkı sağladığını görmek önemlidir. Gerçekten yapıl­ması gereken, yola çıkmadan önce tedbir almakla ilgilidir.”