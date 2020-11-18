TESK Başkanı Palandöken: Esnaf kapıya kilit vurma hazırlığında

COVID-19’da ikinci dalgayla birlikte önceki gün açıklanan kısıtlama tedbirleri, esnaf kesiminde büyük rahatsızlık yarattı. Esnafın üst örgütü Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfedarasyonu(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, zaten 8 aydır iş yapamayan esnafın, bu süreçte kapalı kalmasının kapıya kilit vurulması sonucunu doğuracağını söyledi. Palandöken, kapanan işletmelerde SGK primleri, vergiler ve işçi maaşlarının devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini kaydetti.

Son açıklanan paketi DÜNYA’ya değerlendiren Bendevi Palandöken, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu ancak bunun korunması için alınacak önlemlerin, esnafta ekonomik çöküntü yaratmaması gerektiğini bildirdi.

Lokanta, kafe, servis, kantin, sinema, internet cafe gibi meslek gruplarında sayıları milyona yaklaşan esnafın bir anda kapatılmasının ciddi sorunları beraberinde getireceğinin altını çizen Palandöken, “Bunların önemli bir bölümü kirasını ödeyemeyecek, 1 milyona yakın istihdam sağlayan arkadaşlarımız maaş ödeyemeyecek. Zaten 8 aydır iş yapamayan esnaf bu süreci nasıl geçirecek?” diye konuştu.

Kapatma kararıyla birlikte esnafa yönelik acil önlem paketinin de devreye sokulmasının şart olduğunu ifade eden Palandöken, “Eğer esnaf kapatılıyorsa, o zaman vergi alınmayacak, maaş ve primler devlet tarafından karşılanacak. esnaf tamamen diken üstünde. Eğer bu önlemler alınmazsa, çok sayıda esnaf arkadaşımız, tamamen kapısına kilit vuracak” dedi.