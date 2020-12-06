TESK Başkanı Palandöken: Esnafa yönelik icralar durdurulsun

Esnafın salgın önlemleri ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş yerini kapattığına çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa yönelik icraların salgın sürecinin sonuna kadar durdurulmasını istedi.

Palendöken yaptığı yazılı açıklamada kazancı olmayan esnafın icra nedeniyle ayakta kalma şansının kalmayacağını belirtti. Pandemi tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa gelen tüm icraların salgın süreci bitene kadar durdurulması talebinde bulunan Palandöken, "Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımızın yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli." dedi.

Esnafa borçları ve cezaları nedeniyle icra geldiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "Pandemi sürecinde binlerce esnafımız icra memurlarıyla karşılaştı. Köprü, otoyol geçiş ücretleri, mal alınan şirkete olan borçlar, kira, kredi ve şahıs borçları gibi tüm konularda gelebilen icra işlemleri esnafın bu dönemde tamamen batmasına neden oluyor. Esnaf zaten mart ayından beri borcunu borçla kapattığı için zor günler geçiriyor. Piyasalardaki dengeler esnafın tamamen batmasına neden olacak şekilde mallarını haczetmekle düzelmez."