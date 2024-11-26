TESK Başkanı Palandöken esnafın beklentisini açıkladı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim gün sayısını doldurarak emeklilik için yaş kriterini bekleyen esnaf ve sanatkarlara yönelik açıklamada bulundu. Palandöken, "Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde. Ancak bu yapılmıyor. En azından sosyal güvenlik primi kaldırılıp sadece sağlık primiyle devam edilmesi sağlanmalıdır" dedi.
SGK'deki norm birliğinin halen uygulanmadığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğine işaret etti.
2024 yılının bitmek üzere olmasına rağmen bazı sorunların hala çözüme ulaştırılmadığını belirten Palandöken, "Esnafın mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor. Artık Bağ-Kur'lunun beklentisi şu. 'Ben 7 bin 200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim.' Bu hakların verilmesi ile ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz. Ancak, 2024'ün de sonuna geldik. Esnafın beklentisi, SGK'deki eşitlik sağlanarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır" dedi.
En uzun çalışıp en az maaş alanların yaşadığı haksızlık son bulmalı
Palandöken, bu konudaki beklentinin mutlaka karşılanmasının ve insanların 'haklı2 taleplerinin yerine getirilmesinin önemini vurgulayarak, en uzun çalışan, en az maaş alan ve sosyal eşitlik açısından da haksızlığa uğrayan kesimler için kurumlar arası farklılıklardan kaynaklanan boşlukların doldurulması, esnaf, zanaatkar, çiftçi, Bağ-Kur'lu ve hizmet üreten bütün kesimlerin 7 bin 200 prim gününe tabi olması gerektiğini bildirdi.