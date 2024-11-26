TESK Başkanı Palandöken esnafın beklentisini açıkladı

SGK'deki norm birliğinin halen uygulanmadığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğine işaret etti.

2024 yılının bitmek üzere olmasına rağmen bazı sorunların hala çözüme ulaştırılmadığını belirten Palandöken, "Esnafın mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor. Artık Bağ-Kur'lunun beklentisi şu. 'Ben 7 bin 200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim.' Bu hakların verilmesi ile ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz. Ancak, 2024'ün de sonuna geldik. Esnafın beklentisi, SGK'deki eşitlik sağlanarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

En uzun çalışıp en az maaş alanların yaşadığı haksızlık son bulmalı

Palandöken, bu konudaki beklentinin mutlaka karşılanmasının ve insanların 'haklı2 taleplerinin yerine getirilmesinin önemini vurgulayarak, en uzun çalışan, en az maaş alan ve sosyal eşitlik açısından da haksızlığa uğrayan kesimler için kurumlar arası farklılıklardan kaynaklanan boşlukların doldurulması, esnaf, zanaatkar, çiftçi, Bağ-Kur'lu ve hizmet üreten bütün kesimlerin 7 bin 200 prim gününe tabi olması gerektiğini bildirdi.