TESK Başkanı Palandöken: “Faiz artışı yatırımı frenler, enflasyonu düşürmez”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek faizlerin yatırım ve üretimi sekteye uğrattığını belirterek, enflasyonla mücadelede farklı araçlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası’nın 350 baz puanlık faiz artırımının ardından bankaların mevduat faiz oranlarını yükselttiğine dikkat çeken Palandöken, “Faizlerin artması, vatandaşın ve yatırımcının sıcak parayı üretim yerine faize ve altına yönlendirmesine neden oluyor. Bu da yatırımı durduruyor, maliyetleri artırıyor, enflasyonu körüklüyor” ifadelerini kullandı.

"Fonlardaki ek vergiler kaldırılmalı"

Yüksek faiz ortamında yatırım yerine tasarrufların bankaya yönlendiğini belirten Palandöken, fonlara uygulanan ek vergilerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, “Yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açmak için bu engellerin kaldırılması şart. Aksi takdirde üretim yerine mevduat tercih edilir, işsizlik artar” dedi.