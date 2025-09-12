TESK Başkanı Palandöken: Faiz indirimi esnafa yansımadı, bankalar elini taşın altına koymalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz indirimi kararını değerlendirdi.

“Bankalar da adım atmalı”

Palandöken, faizlerin yüzde 43’ten yüzde 40,50’ye düşürülmesinin piyasalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Ancak bankaların bu indirimi esnaf, sanayici ve vatandaşa yansıtmadığına dikkat çeken Palandöken, “Çarşıda, pazarda ve sanayide esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz miktarı hâlâ sabit durumda. Bir an evvel bankaların da Merkez Bankası’nın bu kararlılığına uyarak faizleri düşürmesi gerekir ki piyasada bir canlılık oluşsun” dedi.

“Esnafın beklentisi kredi faizlerinin düşmesi”

Palandöken, kararın piyasaya olumlu yansıması için esnaf kredilerindeki faizlerin mutlaka gerilemesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken “Enflasyonla mücadelede bankaların katkısı çok önemli. Bu faiz indiriminin vatandaşa, esnafa ve kredi kartı faizleri de dahil olmak üzere herkese yansıtılması lazım” diye konuştu.

“Enflasyonun düşmesi için tedbirler hızla alınmalı”

Palandöken , Merkez Bankası’nın attığı adımların enflasyonu düşürecek şekilde kararlı biçimde uygulanması gerektiğini söyledi.

Palandöken “Vatandaşın da esnafın da beklentisi hem enflasyonun düşmesi hem de çarşıda pazarda ürün fiyatlarının gerilemesidir” ifadelerini kullandı.