TESK Başkanı Palandöken: Küçük işletmelerin enflasyon dışı bırakılması kararını destekliyoruz

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, uygulamaya başlanan "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararların alınmasına ilişkin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını değerlendirdi.

Daha önce yaptıkları açıklama ve görüşmelerde esnafın enflasyon muhasebesine tabi tutulmasının mutlaka kaldırılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız enflasyon muhasebesine öncelikle hazır değildi ve bu enflasyonist ortamda bunun uygulaması söz konusu değildi. Talebimiz ya yılda bir kez uygulanması ya da esnafın muaf tutulması yönünde idi. Çünkü Enflasyon düzeltmesi ile esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacaktı. Enflasyon düzeltmesi ile kârlı işletmelerin kârı düşebiliyor. Borçlu ve zarardaki işletmeye de kâr doğabilmekte. Bu noktada borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kâr çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmazdı. Bunun için cirosu 50 milyonun altındaki işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması oldukça yerinde bir karar” diye konuştu.