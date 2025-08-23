TESK Başkanı Palandöken: Okul kıyafetlerinde velilere dayatma yapılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasını eleştirdi.

Okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasının doğru olmadığını belirten Palandöken, "Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir" dedi.

Velilerin kendi istediği yerden siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabısını rahatlıkla alabilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken "Ancak maalesef bu serbestlik yok. Bu da kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

'Dayatma olmayacak' deniyor ama...

Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnafın büyük bir ciro bektisi olduğunu belirten Palandöken, "Her dönem "dayatma olmayacak" denilmesine rağmen okul aile birlikleri veya okullar, hem de dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Zaten velilerin durumu ve ülkemizdeki yüksek enflasyon insanları yeterince zorluyor" dedi.

Başkan Palandöken, sadece kırtasiye değil okul servislerinin de büyük bir maliyet olduğunu belirterek "Servis ücretleri, toplu taşımalar her ne kadar indirim sağlasa da yüksek yakıt fiyatları, araç bakım giderleri, yedek parça maliyetleri hem veliyi hem de şoför esnafını zorluyor. Kantinci esnafı da aynı şekilde maliyetlerden etkileniyor. Yani okul çevresinde oluşan tüm bu masraflar, velilerin bütçesine ciddi yük getiriyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle kırtasiye alışverişlerinde vatandaşların güvenilir adres olan mahallenin kırtasiyeci esnafını tercih etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Basit bir hesapla; kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası derken ailelerin bütçesi zorlanıyor. Esnaf bu ürünlerde kaliteye özen gösteriyor çünkü Avrupa Birliği normlarına uygun, CE belgeli ürünler tercih ediliyor dedi.