TESK Başkanı Palandöken: Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli

Salgın döneminde pazar esnafının cirosunu marketlere kaptırdığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Salgında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonları pazara gidemiyor. Özellikle yoğun çalışan vatandaşlar marketlerin insafına terk ediliyor. Şu an yeni bir düzenlemeyle vatandaşın ve pazarcı esnafının mağduriyeti giderilmeli. Pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli. Bu sayede ürünlerin fiyatı dengelenir ve fiyat istikrarı sağlanır. Eğer pazarlar olmazsa ürün fiyatları çok daha pahalı olurdu."