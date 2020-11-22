TESK Başkanı Palandöken: Sahte alkol yerine bandrollü şişeler tercih edilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayı sonu itibarıyla evsel amaçlı etil alkolün raflardan kaldırılacağını belirterek, vatandaşları sahte içkilere karşı bilinçli olmaları uyarısında bulundu.

"Merdiven altı" üretilen kaçak alkollü içkinin can aldığına dikkati çeken Palandöken, bu yöndeki haberlerin peş peşe geldiğini anımsattı. Aynı zamanda görme kaybı gibi birçok sorun yaşayan vatandaşların da olduğunu belirten Palandöken, "Etil alkole ulaşımın kolay olması, bandrollü alkolde ÖTV ve dolayısıyla fiyatın yüksek olması gibi birçok neden bu tür ağır sonuçlara yol açtı." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle etil alkole ulaşımın önünün kapandığını kaydeden Palandöken, şunları kaydetti: "Kasım sonu itibarıyla da evsel amaçlı etil alkol artık raflardan kaldırılacak. Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine bandrollü şişeleri tercih etmeli. Etil alkolün internetten satışının yasaklanmasıyla bu gibi kötü haberlerin azalacağını düşünüyorum. Kasım sonu itibarıyla da evsel kullanım amaçlı etil alkol yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek."