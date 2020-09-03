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TESK Başkanı Palandöken servisçi esnafına destek istedi

TESK Başkanı Palandöken, servisçilerin aylardır çalışmadığını ve bu nedenle trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretlerinin dondurulması gerektiğini söyledi.

TESK Başkanı Palandöken servisçi esnafına destek istedi
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, COVID-19 salgını nedeniyle aylardır kontak açmayan servisçi esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımızın, çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır." değerlendirmesinde bulunan Palandöken, şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal güvenlik primleri ise devlet tarafından karşılanmalı. Aksi halde araçlarını yeniledikleri için borcunu ödeyemeyen ve icraya düşecek olan binlerce servis aracı satılığı çıkar. Bu istenmeyen satışların önüne geçmek için servisçi esnafımız mutlaka desteklenmelidir."

Kaynak: AA

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