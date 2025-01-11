TESK Başkanı Palandöken: 'Sigorta prim borcu olan esnafın sağlık hizmeti engeli kaldırılsın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu ödemeyi geciktirdiği için sağlık hizmeti alamayan esnafa, yeni yapılandırma kanunuyla gecikmiş prim borçlarını sıfır ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı sağlanması gerektiğini açıkladı.

Yapılandırma süresine uzatma talebi

Borçlu esnaf ve sanatkarların sağlık sorununu çözmek adına önerilerde bulunan TESK Başkanı, "İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafımız hem hastaneye gidip muayene olamıyor hem de tedavi için gereken ilaçları eczaneden alamıyor. Bu hizmeti sadece esnaf alamamakla kalmıyor bakmakla yükümlü ailesi de aynı şekilde yararlanamıyor. Aynı zamanda ödemeyi yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman olmadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. Sn. Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibariyle artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız bu sürenin 1 yıl daha uzatılması ve önemli bir mesele olan 7 bin 200 prim günü dolduran esnafımızın sağlıktan yararlanmasına imkan sağlanmalı” dedi.

Prim borcunu sıfır ya da düşük faizli ödeme imkanı...

Artan maliyetler sebebiyle esnafın sigorta primini ödemeyi geciktirebildiğine işaret eden Palandöken, "Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesinin önü açılmalı. Bunun için de yeni yapılandırma kanunu çıkarılarak esnafımıza gecikmiş prim borcunu sıfır faizli ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.