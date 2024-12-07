TESK Başkanı Palandöken: Zorunlu trafik sigortasında taban-tavan fiyat düzenlemesi şart

Zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor" dedi. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100’e varan farkların oluşabildiğine dikkat çeken TESK Başkanı, bu durumun vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getirdiğini belirtti.

Fiyat karmaşası önlenmeli!

Devletin yapılmasını zorunlu tuttuğu trafik sigortasında fiyat birliğinin sağlanmasının ve vatandaşın mağduriyetinin taban-tavan fiyat belirlemesiyle önlenmesinin şart olduğunu söyleyen Palandöken, “Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Vatandaş ise haklı olarak, ‘Beş yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var’ diyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında bir norm birliğinin sağlanması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.