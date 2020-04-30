TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: 500 bin esnaf kapalı çözüm gerekiyor

30 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Bendevi Palandöken, koruyucu önlemler alınarak işletmelerin açılması ve gelir-finansmana yönelik talepleri bulunduğunu belirtti.

Kuaför ve berberler için koruyucu önlemler alınarak süreli müşteri alma önerisi geliştirdiklerin belirten Palandöken, “Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sahip olunan koltuk başına, erkek berberleri her yarım saatte bir, kadın kuaförleri ise her 1 saatte bir müşteri alabilir. Bu arkadaşlarımız uzun süredir hiçbir gelirleri olmadan yaşamaya çalışıyor” dedi. Kasap ve manavların da çalışması gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, bu işletmelerin kapalı olmasının marketlerin paketli ürün satması nedeniyle özellikle yaş sebze ve meyvede tüketilenden daha fazla ürün alınmasına yol açtığını belirtti. Palandöken, fiyatların da bu iki ürün grubunda marketlerce yükseltildiğini savundu. Bendevi Palandöken, esnafların çalışamaması nedeniyle kayda değer oranda gelir kaybına uğradığını da belirterek, çalışamayan bütün esnaflara asgari ücret düzeyinde gelir desteği verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Esnaf ara yönelik finansman desteklerinin tamamının borç erteleme ya da yeni kredi biçiminde olduğunu hatırlatan Palandöken, bu kredilerin ödeme dönemlerinde de yeterli düzeyde gelir olmaması halinde sorun ortaya çıkacağını söyledi. TESK Başkanı, esnaflara yönelik kira desteği, stopaj ödemelerinin bir dönem için kaldırılması taleplerinin de bulunduğunu belirtti.