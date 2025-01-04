TESK Başkanı Palandöken'den dikkat çeken ÖTV çıkışı! Alkol ve sigara fiyatlarına yansıması...

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara ve alkole yapılacak ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Palandöken, 2024 yılında sigaraya 6 kez, alkole ise 2 kez zam yapıldığını ve fiyatların zaten yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Kaçakçılık artışı ve vergi kaybı uyarısı

Palandöken, yüksek fiyatların kaçakçılığı tetiklediğini vurgulayarak, sigarada yaklaşık 100 milyar TL vergi kaybı yaşandığını belirtti. Alkole erişimdeki zorluklar nedeniyle kaçak üretim ve evde yapılan alkolün arttığını ifade eden Palandöken, bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hatırlattı. Özellikle evde üretilen alkollerde dozaj hatalarının can kaybına neden olduğunu söyledi.

ÖTV zammı ve kaçak ürün tehdidi

Palandöken, sigara ve alkol fiyatlarındaki artışların tüketicileri kaçak ve sahte ürünlere yönlendirdiğini belirtti. Bandrolsüz ürünlerin piyasaya sürülmesinin halk sağlığı açısından büyük risk taşıdığını vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin bu tür ürünlerle mücadelesinin önemli olduğunu belirten Palandöken, vatandaşların güvenilir olmayan kaynaklardan ürün satın almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekonomiye ve halk sağlığına etkiler

ÖTV artışlarının kaçakçılığı artırarak devlet gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığını söyleyen Palandöken, enflasyonu tetikleyen fiyat artışlarının kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Kaçak ürünlerle mücadelede daha sıkı önlemler alınmasının şart olduğunu ifade etti.

TESK’ten çözüm önerisi

Palandöken, Maliye Bakanlığı’nın ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılmaması için önlem alması gerektiğini söyledi. Kaçakçılığın önlenmesi, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve yasal ürünlere erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Palandöken, aksi takdirde yasa dışı ticaretin daha da yaygınlaşacağını dile getirdi.