TESK Başkanı Palandöken’den esnaf için çağrı: Yeni nesil cihazlarda ek süre talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş için öngörülen son başvuru tarihinin bugün sona erdiğini belirtti.

Palandöken, “10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş süreci tamamlanıyor. Ancak piyasadaki cihaz sayısının yetersizliği ve rekabet ortamının oluşmaması, esnafı mağdur etme riski taşıyor. Bu nedenle sürenin 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.

Palandöken, esnafın ekonomik koşullar nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, yeni nesil cihazların piyasada yeterli sayıda bulunmadığını ve alternatiflerin sınırlı olduğunu belirtti. TESK Başkanı, “Günümüz ekonomik şartlarında esnafın mağdur edilmemesi için piyasada birden fazla cihazın bulunması gerekiyor. Rekabet ortamı sağlanmadan sürecin tamamlanması doğru olmayacaktır” dedi.

TESK, geçiş sürecinin tamamlanması için öngörülen sürenin 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmasını talep ediyor. Palandöken, bu ertelemenin hem piyasada rekabet ortamını sağlayacağını hem de esnafın ekonomik yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Palandöken’in açıklaması, esnafın ekonomik zorluklarla başa çıkarken teknolojik dönüşüm sürecinde desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.