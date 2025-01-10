TESK Başkanı Palandöken’den esnaf için çağrı: Yeni nesil cihazlarda ek süre talebi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçişi için belirlenen son başvuru tarihinin 10 Ocak 2025’te sona erdiğini hatırlatarak, bu sürenin 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Palandöken, piyasada yeterli cihaz bulunmaması ve rekabet ortamının oluşmaması sebebiyle esnafın ekonomik olarak mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş için öngörülen son başvuru tarihinin bugün sona erdiğini belirtti.
Palandöken, “10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş süreci tamamlanıyor. Ancak piyasadaki cihaz sayısının yetersizliği ve rekabet ortamının oluşmaması, esnafı mağdur etme riski taşıyor. Bu nedenle sürenin 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.
Palandöken, esnafın ekonomik koşullar nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, yeni nesil cihazların piyasada yeterli sayıda bulunmadığını ve alternatiflerin sınırlı olduğunu belirtti. TESK Başkanı, “Günümüz ekonomik şartlarında esnafın mağdur edilmemesi için piyasada birden fazla cihazın bulunması gerekiyor. Rekabet ortamı sağlanmadan sürecin tamamlanması doğru olmayacaktır” dedi.
TESK, geçiş sürecinin tamamlanması için öngörülen sürenin 1 Temmuz 2025’e kadar uzatılmasını talep ediyor. Palandöken, bu ertelemenin hem piyasada rekabet ortamını sağlayacağını hem de esnafın ekonomik yükünü hafifleteceğini ifade etti.
Palandöken’in açıklaması, esnafın ekonomik zorluklarla başa çıkarken teknolojik dönüşüm sürecinde desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.