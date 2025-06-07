TESK Başkanı Palandöken’den esnafa prim günü müjdesi açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara verilen prim günü müjdesinin artık somut adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, prim gününü dolduran ancak emeklilik yaşını bekleyen esnafın sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini belirterek, sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekti.

Palandöken, "Esnaf ve sanatkârlar, memurlar ve işçilerle birlikte sosyal güvenlik çatısı altında norm birliği yapıldı ancak çalışma sürelerindeki farklılıklar haksızlığa yol açıyor. Esnaf 9 bin gün prim öderken, yanında çalışan işçi 7 bin 200 günde emekli olabiliyor. Bu durumun düzeltilmesi şart" dedi.

Ayrıca Palandöken, esnafın prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesi ve Bağ-Kurlu çalışanların rahatlatılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, "Norm birliği sağlanmalı, Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı arasındaki ayrımcılık son bulmalı. Bu taleplerimizi ilgili kurumlara iletiyoruz ve yıl sonuna kadar olumlu gelişmeler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Palandöken, esnafın yoğun çalışma temposuna rağmen sosyal güvenlikteki eşitsizliğin devam ettiğini ve bu konuda adım atılmasının esnafın beklentisini karşılayacağını sözlerine ekledi.