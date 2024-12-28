TESK Başkanı Palandöken’den fason tehdidi üzerinden 'sağlıklı' alışveriş uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalarla ilgili uyarılarda bulundu. Son yıllarda sahte ve fason üretimin hızla arttığını belirten Palandöken, "Merdiven altı ürünler maalesef her geçen gün daha fazla piyasada. Ucuz olsun diye kapı önünde veya araba arkasında satılan ürünleri almak, büyük hayal kırıklığına yol açabilir. Bu ürünlerin çoğunda düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur" dedi.

Fason ürünler ve sağlık riski

Bendevi Palandöken, tüketicilere düşük fiyatlı ürünleri alırken dikkatli olmalarını tavsiye etti. "Yiyeceklerin fiyatları bellidir ve o fiyatın altından satış yapılması mümkün değildir. Az da olsa sağlıklı ve kaliteli ürünler almak daha doğru bir seçim olacaktır" diyen Palandöken, korsan satıcılara ve kimliği belirsiz içecek maddelerine karşı da uyardı.

Sağlıklı alışveriş için ipuçları

Palandöken, bandrollü, ruhsatı olan ve oda kayıtları bulunan esnaftan alışveriş yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Kimyasal içeriği ne olup ne olmadığını bilmediğiniz hiçbir ürünü evinize sokmayın. Ağız tadınızı bozmayın," şeklinde konuştu.

Trafikte dikkat edilmesi gerekenler

Yılbaşı öncesinde trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara da değinen Palandöken, alkol tüketimi ve yorgunluk nedeniyle araç kullanan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. "Kolluk kuvvetleri denetim yapıyor ancak her kişinin başında kolluk kuvveti bulunması mümkün değil. Bu sebeple araç başına geçmeden önce dikkatli olmalı, taksi veya halk otobüslerini tercih etmelisiniz" diyerek, sağlıklı bir yılbaşı için güvenli alışveriş ve trafik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.