TESK Başkanı Palandöken'den kredi kartı komisyonları için düzenleme çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı komisyonlarının hem vatandaşı hem de esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

Yıllardır kredi kartı kullanımının kayıtlı ekonomi açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Şimdi kredi kartlarına uygulanan yüksek faizler nedeniyle vatandaş kartını uzattığında işletmeler bir fark talep etmek zorunda kalıyor. Bu durumda esnaf mağdur oluyor çünkü banka komisyonunu karşılayamıyor. Vatandaş da ‘Bu kartta böyle bir şey olmaması lazım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Palandöken, Bankalar Birliği ve ilgili bankaların bu konuda uzlaşıya varması gerektiğini belirterek, “Tavan ve taban oranları belirlenirse vatandaşın mağduriyeti ortadan kalkar. Aksi halde her işletmede karşılaşılan bu tür uygulamalar, vatandaşı rahatsız ediyor ve şikâyet etmeye itiyor” dedi.

Bakanlığa çağrı

Kayıtlı ekonomi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın devreye girmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Her banka kendi giderine göre masraf talebinde bulunmamalı. Kredi kartı, bankanın müşterisinin hem mevduatının hem de işlemlerinin takip edildiği bir alandır. Bu kesintiler vatandaşı da esnafı da karşı karşıya getiriyor. Bir an evvel bu uygulamanın sonlandırılması lazım” diye konuştu.