TESK Başkanı Palandöken'den kritik mesaj: Faiz indirimi vatandaşa hemen yansımazsa...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

Faiz indirimi kararının henüz vatandaşa ve esnafa yansımadığını vurguladı.

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indiriminin kredi kartı gibi vatandaşın kullandığı araçlarda da hemen hissedilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Ki böylece ekonomiye güven artsın" dedi.

İHA'nın haberine göre; TESK Başkanı, "Aksi halde, bu indirimler başta gıda sektörü olmak üzere konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürmektedir" şeklinde konuştı.

Mevsimsel olarak fiyatların artış eğilimde olduğunu anısatan, don olayları nedeniye sebze-meyve fiyatlarının zaten yüksek olduğunu hatırlatan Palandöken, şöyle devam etti:

- İnsanlar, ‘Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz’ diye sormakta haklı. Esnaf da aynı şekilde, devletin kredi faizlerini sübvanse etmesine rağmen bu indirimlerden yeterince yararlanamıyor.

İndirimi vatandaşa yansıtacak mekaniza

Enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu söyleyen Palandöken, "Burada en önemli konu, sanayi sektörünün hammadde girdilerinden esnaf ve sanatkârın dükkanına giren emtialara kadar tüm alanlarda, hizmet üreten lokanta, restoran vb. işletmelerin bu indirimi vatandaşa yansıtabilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasıdır" şeklinde konuştu.

Aksi halde indirimlerin vatandaşa ulaşmadığına dikkat çeken Pandöken, şöyle devam eti:

- Vatandaş, ‘Faizler indirildi ama bizim harcamalarımıza, kullandığımız kredilere yansımıyor’ diyor. Banka faizleri düşüyor ancak vatandaşın kullandığı krediler hâlâ yüksek maliyetli. Bilindiği üzere bu konuda bankalara çok önemli bir görev düşüyor. Yapılan indirimin, hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerek.

- Neredeyse bir hafta geçti ancak bankalardan vatandaşa doğrudan yansıyacak bir kolaylık ya da indirim adımı gelmedi. Bu durumda vatandaş da ‘Ekonomideki bu düzelme trendinin bize bir faydası yok’ düşüncesine kapılıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Toplumsal bir güvenin ve bilincin oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi büyük önem taşıyor.