TESK Başkanı Palandöken'den 'tavan fiyata' ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulanması kararını değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu uygulamayla hem vatandaşın hem de esnafın rahat bir nefes alacağına dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını söyleyen Palandöken, "Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır. Tavan fiyat ile enflasyon düşer ve vatandaşın cebi rahatlar." ifadelerini kullandı.