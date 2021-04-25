TESK: Çalışmayan şoförler için 'muafiyet' istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücretinde muafiyet talep ederek, "Başta okul servisleri olmak üzere sabit giderlerini ödeyemeyen araçlara herhangi bir yaptırım uygulanmamalı" dedi.

Palandöken, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafın müşteri kapasitesinin azaldığına ve gelirinin düştüğüne dikkati çekerek, şoför esnafının, muayene ücretleri, araç sigortası, vergisi, Bağ-Kur ödemelerini yapmakta güçlük çektiğini belirtti.

Palandöken, "Her yıl yeniden değerlendirme oranında gelen zamla nakit ödenen muayene ücretleriyle zorunlu trafik sigortaları esnafımızın belini büküyor" değerlendirmesinde bulundu.