TESK: Esnafın elektrik ve doğalgaz borcu kaynaklı icraları durdurulsun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik ve doğalgaz borcu kaynaklı icralarının durdurulması talebinde bulundu.

COVID-19 salgını döneminde elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde aksamalar yaşanmasının normal olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Salgın sürecinde geliri düşen fakat borçları ve ödemeleri devam eden esnaf ve sanatkarlara elektrik ve doğal gaz faturalarından dolayı gelen icraların durdurulması gerekiyor. Kira, telefon, sosyal güvenlik primi, kredi borçları gibi birçok kalemde borcu olan esnafımız bu şekilde mağdur edilmemeli. Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı." ifadelerini kullandı.