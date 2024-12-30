TESK Genel Başkanı Palandöken uyardı: Yılbaşı alışverişlerinde fason üretime dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı sofralarının zenginliği, insanların imkanlarına göre donanmış masalar ve yeni bir yıla girmenin heyecanını sevdiklerle paylaşma açısından önemli olduğunu belirtti.

Merdivenaltı ürünlerin arttığını söyleyen Palandöken, "Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almak büyük hayal kırıklığına yol açabilir. Yiyeceklerin fiyatları aşağı yukarı bellidir ve o fiyatın altından satış yapılamaz. Ucuz fiyatlı ürünlerin arkasında ise genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur. Sizin yapmanız gereken şey ise az da alacak olsanız evinizde sağlıklı bir şekilde yiyeceğiniz ürünler olmalı” diye konuştu.

"Esnaf kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez”

Yılbaşında bilinçli alışveriş yapmanın önemine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılbaşında korsan satıcılara ve süslenmiş sepetler içinde gerçek kimlikleri belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat etmek lazım. Mutlaka bandrollü, ruhsatı olan, oda kayıtları bulunan esnaftan alışveriş yapmanız, sizi olası sorunlardan korur. Yoksa hüsrana uğrayabilir, korsan ürünlerin sofranıza girmesiyle karşılaşabilirsiniz" dedi.

“Trafikte dikkatli olun”

Öte yandan yılbaşı gecesinde trafiğe çıkacak vatandaşlara da uyarıda bulunan Genel Başkan Palandöken, “Yeni yıl kutlamaları dolayısıyla pek çok vatandaşımız o gün eğlenmek için dışarıya çıkacak. Özellikle alkol kullanımının arttığı, yorgunluk gibi durumlar sebebiyle araç kullananlar çok dikkat etmeli. Bu durumda araçların başına geçmemeli. Taksi duraklarımız yılbaşında hizmet veriyor, yerel yönetimler ve halk otobüsleri de aynı şekilde hizmet veriyorlar. Naçizane bir şey söylemeye çalışıyorum, aksi takdirde herhangi bir kaza durumunda başınıza gelecek olayların sonucu ağır olabilir. Kolluk kuvvetleri her ne kadar denetimleri yapsa da biliyorsunuz ki her insanın başına kolluk kuvveti koymak da mümkün değil. Yeni yıla güzel sağlıklı bir şekilde girmek için söylediğim gibi trafiğe, merdiven altı ürünlere dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.