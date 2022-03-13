TESK: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girdi maliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Palandöken, “Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar.” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​