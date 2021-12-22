TESK: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

Piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirten Palandöken, gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydetti.

Kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkat çeken Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.