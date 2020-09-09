TESK kadın girişimci esnafa destek çağrısı yaptı

09 Eylül 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Girişimci kadın esnaf ve sanatkar sayısının giderek artması ve kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için devlet desteği verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki kadın girişimcilerin esnaflığa yönelmeye devam ettiklerini söyledi.

Geçen yılın ağustos ayında 293 bin 161 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının bu yılın aynı ayında 36 bin 483 artışla 329 bin 644'e ulaştığını bildiren Palandöken, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam esnaf ve sanatkar içindeki kadın esnaf ve sanatkar oranı ise yüzde 16,47'den yüzde 16,88'e yükseldi. Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın artışı, teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından da sevindirici ancak yeterli değil. Girişimci kadın esnaf ve sanatkar sayısının giderek artması ve kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için devlet desteği verilmeli."

Kadınların tercihi bakkal, büfe ve market işletmeciliği

Palandöken, kadın esnaf ve sanatkarların özellikle COVID-19 salgını döneminde ayakta kalmaları için desteklerin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Konfederasyonun sicil kayıtlarına göre girişimci kadın esnaf ve sanatkarların en çok tercih ettiği mesleklerin başında bakkal, büfe ve market işletmeciliğinin geldiğini bildiren Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Lokantacılık, kadın kuaförlüğü, konfeksiyonculuk ve servis aracı işletmeciliği de son bir yılda kadın esnaf ve sanatkarlarımızın en gözde meslekleri arasında. Ülke genelinde en fazla kadın esnaf 43 bin 356 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'un ardından 26 bin 717 ile İzmir, 18 bin 66 ile Ankara, 16 bin 310 ile Antalya ve 15 bin 258 ile Bursa en çok kadın esnafın bulunduğu illerin başında geliyor."

Palandöken, girişimci kadınların desteklenmesi için kadın esnaf ve sanatkarlara en az 50 bin lira, faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanması çağrısında bulundu.

Özellikle salgın döneminde kadın esnaf ve sanatkara sağlanacak kredi olanağının bu girişimcilere can suyu olacağını belirten Palandöken, şu açıklamayı yaptı:

"En önemlisi her girişimci kadın esnafımız, yanında en az 3 kişiye istihdam sağladığı düşünülürse ekonomiye ve işsizliğin önlenmesine çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için kadın emeğine, gücüne ve alın terine her sektörde ihtiyacımız var. Kendi işinin patronu olan kadın esnafımız ayakta durabilmesi için mutlaka desteklenmeli."

Kaynak: AA