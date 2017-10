TESK: Kemiksiz et her türlü spekülasyona açık

13 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, et ithalatının her türlü spekülasyona ve olumsuzluğa açık olduğunu belirterek, "Gelecek etin hayvanın hangi bölgesinden olduğunu tespit ve kontrol etmeye imkan yok" ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve 7 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" ile kemiksiz et ithalatına izin verilmesini değerlendirdi.

Kemiksiz et ithalatının her türlü spekülasyona ve olumsuzluğa açık olduğunu, sektör için faydadan çok zarar getireceğini iddia eden Palandöken, gelecek etin hayvanın hangi bölgesinden olduğunu, ne zaman kesilip ne şekilde ve ne kadar süre sonra paketlendiğini tespit ve kontrol etme imkanının bulunmadığını savundu.

Palandöken, şunları kaydetti:

"İthal et her açıdan riskli. Kurban Bayramı sonrasında et fiyatlarında zaten bir gerileme oldu. Böyle bir ithalat yapılacaksa talebin arttığı, satışın hızlandığı mübarek ramazan ayı öncesinde yapılması gerekirdi. Bu konuda sektör temsilcileriyle konsorsiyum sağlanmalı ve ülke menfaatleri için çalışılmalı. Et ithalatı yerine üretimin ve hayvancılığın geliştirilmesi için çaba harcanmalı. Dışarıdan et almak yerine, et satabilecek pozisyona gelmeyi hedeflemeliyiz. Bu sebeple üretimle birlikte çeşitliliği de artırmalıyız. Özellikle kuzu etinin toplam et üretim ve tüketimindeki payı yükseltilmeli."

Kaynak: AA