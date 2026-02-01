TESK: Kredi kartı yapılandırması piyasalara canlılık getirecek

TESK Genel Başkanı Palandöken, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin piyasalara canlılık getireceğini ve ekonomiye ivme kazandıracağını belirtti.

Palandöken, ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkânı tanınmasının piyasalar açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Palandöken, söz konusu düzenlemenin ekonomik hareketliliği artıracağını vurgulayarak, “Bu adım, piyasalara yeniden canlılık getirecek ve ekonomiye ivme kazandıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve kamu alacakları için olumlu etki

Yapılandırma uygulamasının kapsamının genişletilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, diğer kredi ve borç kalemleri için de benzer düzenlemelerin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Palandöken, “En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yönelik yeni bir yapılandırma, esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, aynı zamanda devletin alacaklarını daha hızlı tahsil etmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.