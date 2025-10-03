TESK ve TPF’den ortak çağrı: Perakende Yasası acilen güncellenmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), perakende sektörünün mevcut sorunlarının çözümü için bir araya geldi. Zoom üzerinden yapılan toplantıda, Perakende Yasası’nın güncellenmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Başkanvekili Adlıhan Dere, TESK Genel Sekreter Yardımcısı Atakan Çelik, TPF Başkanı Ömer Düzgün, Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Genel Sekreter Vahdet Sarıkaya ve Cennet Güncel katıldı.

AVM ve zincir marketler gündemde

Toplantıda, AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış-kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesi, işyeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğuna göre belirlenmesi gibi konular öne çıktı. Ayrıca uzun süredir TBMM gündeminde bekleyen yasanın çıkarılması için güç birliği yapılması gerektiği vurgulandı.

TESK ve TPF, ortak bir platform kurarak sürecin hızlandırılması ve sektörün beklentilerinin TOBB aracılığıyla ilgili mercilere iletilmesi konusunda anlaştı.

Palandöken: Adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve yerel perakendecilerin giderek zayıfladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var. Zincir marketler ve AVM’ler karşısında esnafımız gün geçtikçe zorlanıyor. Haksız rekabet koşulları tüketiciye de zarar veriyor. Perakende Yasası’nın güncellenmesi artık tercih değil, acil bir zorunluluktur.”

Düzgün: Sektörün tüm paydaşlarını gözeten düzenleme şart

TPF Başkanı Ömer Düzgün ise, zincir marketlerin kontrolsüz şekilde artmasının küçük esnafı zor durumda bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

“Rekabet koşullarının bu kadar dengesizleştiği bir ortamda, adil rekabet ortamı neredeyse imkansız hale geliyor. Perakende yasasının günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi elzemdir. Sektörün tüm paydaşlarını gözeten, esnafı, yerel marketleri ve tüketiciyi koruyan bir düzenleme için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”