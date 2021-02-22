TESK ve Türk-İş, Bakan Elvan’a taleplerini iletti

Mehmet KAYA

ANKARA – Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk-İş, TESK ve TİSK başkan ve yöneticilerini kabul etti. Peş peşe gerçekleşmesi nedeniyle kabuller dikkat çekti. Buna karşılık, Türk-İş ve TESK’in önceden talepleri olduğu belirtildi.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, ziyarette TESK Başkanı Bendevi palandöken, esnafların taleplerini iletti. Verilen taleplerin daha önce kamuoyuna açıklanan görüş ve taleplerden oluştuğu vurgulanırken, bu kez normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle halen devam eden destek ödemeleri ana gündem maddesi oldu. Restoran ve diğer işletmelerin açılmasına izin verilen illerde, ciro kaybı, kira desteği, hibe ve diğer destek ödemelerinin kesilmesinin planlandığını belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in bu desteklerin zaten süreli olduğu, tamamının ödenmesi gerektiği yönünde ısrar ettiği bildirildi. Bakan Elvan’ın da buna sıcak baktığı vurgulandı. TESK’in bir başka talebi ise küçük esnafın içki ve sigara gibi kar marjı düşük ancak pahalı olması nedeniyle yüksek ciro gösteren ürünler nedeniyle vergi statülerinin değişmesini engellemek üzere defter tutma hadlerinin yükseltilmesi oldu.

1. Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.



Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.



Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/MmnQ05gJNr — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021

Türk-İş: Vergi dilimleri önemli sorun

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetin ise görüşmede sendikalaşma başta olmak üzere işçilerin sorunlarının gündeme getirildiği belirtildi. Atalay’ın, gelir vergisi ilk diliminin düşük belirlenmesi nedeniyle çalışanların ücretlerindeki aşınmanın yüksek olduğunu vurguladığı, daha önce yıllık bazda asgari ücretin birkaç katı olan ilk dilimin şimdi asgari ücretin yıl içinde dilim atlamasına neden olacak seviyede belirlendiğini hatırlattı. Atalay’ın, çalışanların gelir vergisine yönelik düzenleme talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan görüşmede KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ve yeni kadroya alınan işçilerin ücret ve sosyal haklarının düzeltilmesini istediği bildirildi.

Elvan, TİSK üyeleriyle de bir araya geldi

Bakan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.