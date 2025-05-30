"Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bu dönemde elde edilecek ciroya ilişkin açıklamalarda bulundu."

Palandöken, Kurban Bayramı’nda kurbanlık satışları ve bayram alışverişleriyle birlikte piyasaya yaklaşık 300-350 milyar TL arasında paranın girmesini tahmin ettiklerini kaydetti.

"Kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bu sene 3 milyona yakın küçükbaş, 1 milyon civarlarında da büyükbaş hayvan kesilmesini beklediklerini ifade etti:

"Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın hem esnaf ve sanatkâr açısından hem de ülkemiz açısından inşallah kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz.

Tabii Kurban Bayramı denince en başta hayvanlar kesilecek, vecibeler yerine getirilecek. Hayvan pazarlarında bir hareketlilik başladı. Dolayısıyla bu yıl kesilmesi düşünülen kurbanlık sayısı, geçen yıllara göre örnek verecek olursak, 3 milyona yakın küçükbaş; yine 800-900 bin, yani 1 milyon dolayında da büyükbaş hayvan olacak. Bu önemli, çünkü kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı. Çünkü etin fiyatında da önemli bir artış var."

"Esnaf, yaklaşık 300-400 milyar TL hasılat yapacak"

Kurban Bayramı’nın karne tatiliyle birleşmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte esnafa büyük bir hareketlilik kazandıracağını Palandöken, esnafın bayram döneminde yaklaşık 300-400 milyar TL hasılat elde edeceğini de kaydetti:

"Kurban Bayramı’nda biliyorsunuz tatlılar olacak, misafirlikler olacak. 415 meslek dalında nerdeyse sektörün tamamı esnaf ve sanatkârı için hareketli geçecek. Tatlısından böreğine, çikolatalarından hediyeliklere kadar misafirler için ikramlar hazırlanacak; çocuklara bayram harçlıkları verilecek, her yönüyle bir hareketlilik yaşanacak.

Burada da esnafımız, yaklaşık 300-400 milyar liralık bir hasılat yapacak. Çocuklarınızı sevindireceksiniz, imkânı olanlar ayakkabı, bayramlık alacak. Tabii biz, tüm halkımızın bu bayramı bayram sevinci içinde geçirmesini diliyoruz. Büyüklerin ellerini öpmek, onların gönüllerini almak, hastaları ziyaret etmek; dolayısıyla insanların birbiriyle kardeş olabileceği bir iklimin yaratılmasıyla ilgili hazırlıklar da şimdiden başladı."

"Şehir içindeki alışveriş hareketliliği artacak"

İnsanların bu bayramda genellikle bulundukları şehirde kalacaklarını ifade eden Palandöken, bu durumun da şehir içindeki alışveriş hareketliliğini artıracağından bahsetti:

Bu yılın sürprizi, okulların tatil olmasıyla birlikte bayram tatil süresi birleştiriliyor. Ama bu yıl bildiğiniz üzere tatil uzatılmadı. Çünkü burada imalat sektörü, sanayi sektörü önemli kayıplara uğruyordu. Şimdi yine memleketlerine gidecek olanlar, köylerine, tatil beldelerine gitmek isteyenler olacak.

Ama ekseriyetle insanlar bulundukları şehirlerde ikamet edecekler. Çünkü bu kısa süreyi yollarda geçirmek istemiyorlar. Bu durum, şehir içindeki alışveriş hareketliliğini artıracak, çarşı pazarda bayram öncesi yoğunluğu beraberinde getirecek.

Özellikle tatlıcılar, kuruyemişçiler, konfeksiyoncular, ayakkabıcılar, berberler gibi birçok esnaf grubunda canlılık yaşanacak. Yani insanlar şehir dışına çıkmasa da bulundukları şehirlerde bayram alışverişi yaparak hem bayramı en güzel şekilde karşılayacak hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Bu da bulundukları şehirleri canlandıracak."