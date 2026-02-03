TESK’ten borç yapılandırma çağrısı: Esnafın krediye erişimi kolaylaştırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-haciz uygulamalarının esnafın çalışma hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Haciz işlemlerinin esnafın gayrimenkullerinden banka hesaplarına kadar uzandığını ifade eden Palandöken, bu durumun borçlarını ödemek isteyen işletmelerin dahi finansal hareket alanını daralttığını söyledi.

Yapılandırma talebi gündemde

Esnafın krediye ulaşabilmesi için vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması gerektiğini dile getiren Palandöken, borçların taksitlendirilerek uzun vadeye yayılmasının finansal tıkanıklığı azaltacağını kaydetti. Esnafın mevcut yükümlülükler nedeniyle kredi ve finansman kaynaklarına erişimde ciddi zorluk yaşadığını vurgulayan Palandöken, kapsamlı bir düzenlemenin sektöre rahatlama sağlayacağını belirtti.

Perakende ve üretim zinciri risk altında

Palandöken, esnaf ve sanatkarların perakende sektörünün temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek finansman sıkıntısının üretim ve tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Artan mali yükler nedeniyle esnafın ürün tedarikinde zorlandığını belirten Palandöken, borç yapılandırmasının ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.