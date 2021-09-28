TESK’ten borç yapılandırma süresinin uzatılması talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, bu ay sonunda başvuru süresi bitecek borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alacakların tahsil edilebilmesi için başvuru süresinin uzatılması gerektiğini belirten Palandöken, esnafın, koronavirüs salgınının yaralarını saramamasına karşın borçlarını ödemek için çabaladığını ifade etti.

Borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurunun bu ay sonunda biteceğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Tüm esnafımızın yapılandırma imkanından faydalanabilmesi ve devletimizin alacaklarını tahsil edebilmesi için, yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı ve taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Esnafımız da borçlarını ödemek istiyor, devletimizin de alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bunun mümkün olabilmesi için bu süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor."